نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دقيقة

Vendredi 31 Mai 2019
باب نات - أعلن الإعلامي سمير الوافي أن زميله في قناة التاسعة نوفل الورتاني يستعد لإجراء عملية جراحية دقيقة.
وكتب الوافي عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية قبل حذفها:
تمنياتنا بالشفاء العاجل والصحة والعافية
وكتب الوافي عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية قبل حذفها:
"صديقي العزيز نوفل الورتاني…إفتقدتك إلى جانبي كالعادة في هذا المصاب الجلل الذي زلزل كياني وحياتي بوفاة والدي رحمه الله…و لم أنساك في هول وجعي وفجيعتي وفي زحمة المعزين والمواسين…فحزني على فقدان والدي لم يمنع حيرتي عليك وأنت تستعد لإجراء عملية جراحية دقيقة ذهبت إليها محصنا بإيمان قوي وبرضاء الوالدين…وستعود منها بإذن الله أقوى وأكثر حبا للحياة وشغفا بالنجاح وعزما على العمل…كن قويا وشجاعا كما نعرفك وسننتظر إبتسامتك المنتصرة وعودتك إلينا من ولادة جديدة بإذن الله…وسيكون دعائنا لك وقلوبنا معك حتى يتحقق ذلك…دمت صديقي الذي لا يخذلني وزميلي الذي لا ينتقم سوى بالنجاح".
تمنياتنا بالشفاء العاجل والصحة والعافية
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Par:bazdig (Tunisia )
Sur: الناطق باسم المحكمة الابتدائية: لا علاقة لحادثة العنف بمقهى رادس ليوم امس مع حادثة الاسبوع المنقضي بنفس المقهى ولا وجود لاية شبهة تتعلق بالتشدد الديني