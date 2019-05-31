Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Na3am Ya 7abeebi Na3am  

نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دقيقة

Vendredi 31 Mai 2019

Vendredi 31 Mai 2019
باب نات - أعلن الإعلامي سمير الوافي أن زميله في قناة التاسعة نوفل الورتاني يستعد لإجراء عملية جراحية دقيقة.

وكتب الوافي عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية قبل حذفها:

"صديقي العزيز نوفل الورتاني…إفتقدتك إلى جانبي كالعادة في هذا المصاب الجلل الذي زلزل كياني وحياتي بوفاة والدي رحمه الله…و لم أنساك في هول وجعي وفجيعتي وفي زحمة المعزين والمواسين…فحزني على فقدان والدي لم يمنع حيرتي عليك وأنت تستعد لإجراء عملية جراحية دقيقة ذهبت إليها محصنا بإيمان قوي وبرضاء الوالدين…وستعود منها بإذن الله أقوى وأكثر حبا للحياة وشغفا بالنجاح وعزما على العمل…كن قويا وشجاعا كما نعرفك وسننتظر إبتسامتك المنتصرة وعودتك إلينا من ولادة جديدة بإذن الله…وسيكون دعائنا لك وقلوبنا معك حتى يتحقق ذلك…دمت صديقي الذي لا يخذلني وزميلي الذي لا ينتقم سوى بالنجاح".




تمنياتنا بالشفاء العاجل والصحة والعافية




  
  
     
  
rtt-46f7c94674bf23e8fa74d4ce48317d1e-2019-05-31 14:41:54






0 de 0 commentaires pour l'article 183257



En continu

الجمعة 31 ماي 2019 | 26 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
23°
 23° % 56 :الرطــوبة
تونــس 16°
7.7 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
23°-1624°-1727°-1931°-2234°-23
  • Avoirs en devises
    13371,9

  • (30 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,33633 DT        1$ =2,98900 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 mai)   162,8 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559311570|183257 3717|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires