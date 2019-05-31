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Swagg Man يستثمر حظر السفر الصادر ضده في اصدار أغنية تجمعه بالهادي حبوبة

Vendredi 31 Mai 2019

Vendredi 31 Mai 2019
باب نات - كشف المغني التونسي سواڨ مان عن إعداده لعمل فني جديد يجمعه مع فنان الشعبي الهادي حبوبة.

و نشر سواڨ مان، على صفحته الرسمية على موقع أنستغرام صورة، تجمعه بالفنان هادي حبوبة، داعيا متابعيه لترقب فيديو كليب جديد يجمعه بأحد رموز الفنّ الشعبي في تونس.


يذكر أنّ سواڨ مان يقيم حاليا بتونس، بعد صدور قرار قضائي يقضي بتحجير السفر عليه وبفتح بحث تحقيقي من أجل جرائم متعلقة بالتحيّل و غسيل الأموال


  
  
     
  
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