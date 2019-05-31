كافون يدخل القفص الذهبي

Vendredi 31 Mai 2019
باب نات - من المنتظر ان يحتفل مغني الراب "كافون" الجمعة 31 ماي 2019 بزواجه ،وفق ما كشفت الفنانة "إيناس" في برنامج "رمضان شو" على اذاعة موزاييك.
وقالت ايناس إنها قدمت الى تونس لحضور حفل زفاف "كافون" مؤكدة أنّها فوجئت بالخبر وأنها سعيدة بقراره الإرتباط.
من جهته نشر كافون صورة على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أرفقها بتعليق باللغة جاء فيه ” Bye bye 3ouzoubia”.
وقالت ايناس إنها قدمت الى تونس لحضور حفل زفاف "كافون" مؤكدة أنّها فوجئت بالخبر وأنها سعيدة بقراره الإرتباط.
من جهته نشر كافون صورة على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أرفقها بتعليق باللغة جاء فيه ” Bye bye 3ouzoubia”.
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