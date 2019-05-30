منجي الرحوي: زهير حمدي والأرعن الطفولي جيلاني الهمامي قاعدين يخرّبوا في الجبهة الشعبية

Jeudi 30 Mai 2019



باب نات

- اتهم الخميس 30 ماي، النائب المستقيل من كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان منجي الرحوي، بعض قيادات الجبهة بإضعافها وتخريبها.وقال خلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك اف ''ثمة زوز قاعدين يخرّبوا في الجبهة الشعبية "زهير حمدي لأنه لديه ارتباطات ويريد جرّ الجبهة نحو تموقع اقليمي نحن نرفضه والأرعن والطفولي جيلاني الهمامي".يذكر أن الجبهة الشعبية تعيش منذ فترة على وقع أزمة داخلية سببها الرئيسي الاختلاف حول مرشّح الجبهة للانتخابية الرئاسية القادمة وأدّت إلى استقالة 9 نواب من كتلة الجبهة.