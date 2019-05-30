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منجي الرحوي: زهير حمدي والأرعن الطفولي جيلاني الهمامي قاعدين يخرّبوا في الجبهة الشعبية

Jeudi 30 Mai 2019

Jeudi 30 Mai 2019
باب نات - اتهم الخميس 30 ماي، النائب المستقيل من كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان منجي الرحوي، بعض قيادات الجبهة بإضعافها وتخريبها.

وقال خلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك اف ''ثمة زوز قاعدين يخرّبوا في الجبهة الشعبية "زهير حمدي لأنه لديه ارتباطات ويريد جرّ الجبهة نحو تموقع اقليمي نحن نرفضه والأرعن والطفولي جيلاني الهمامي".


يذكر أن الجبهة الشعبية تعيش منذ فترة على وقع أزمة داخلية سببها الرئيسي الاختلاف حول مرشّح الجبهة للانتخابية الرئاسية القادمة وأدّت إلى استقالة 9 نواب من كتلة الجبهة.





  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 183200

Karimyousef  (France)  |Jeudi 30 Mai 2019 à 14h 47m |           
Il a raison car il les connait,ce sont des nuls et irresponsables.

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 30 Mai 2019 à 14h 28m |           
بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ
كانما نزل هذا القول فيهم بالذات



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