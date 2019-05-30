منجي الرحوي: زهير حمدي والأرعن الطفولي جيلاني الهمامي قاعدين يخرّبوا في الجبهة الشعبية

Jeudi 30 Mai 2019
باب نات - اتهم الخميس 30 ماي، النائب المستقيل من كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان منجي الرحوي، بعض قيادات الجبهة بإضعافها وتخريبها.
وقال خلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك اف ''ثمة زوز قاعدين يخرّبوا في الجبهة الشعبية "زهير حمدي لأنه لديه ارتباطات ويريد جرّ الجبهة نحو تموقع اقليمي نحن نرفضه والأرعن والطفولي جيلاني الهمامي".
يذكر أن الجبهة الشعبية تعيش منذ فترة على وقع أزمة داخلية سببها الرئيسي الاختلاف حول مرشّح الجبهة للانتخابية الرئاسية القادمة وأدّت إلى استقالة 9 نواب من كتلة الجبهة.
وقال خلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك اف ''ثمة زوز قاعدين يخرّبوا في الجبهة الشعبية "زهير حمدي لأنه لديه ارتباطات ويريد جرّ الجبهة نحو تموقع اقليمي نحن نرفضه والأرعن والطفولي جيلاني الهمامي".
يذكر أن الجبهة الشعبية تعيش منذ فترة على وقع أزمة داخلية سببها الرئيسي الاختلاف حول مرشّح الجبهة للانتخابية الرئاسية القادمة وأدّت إلى استقالة 9 نواب من كتلة الجبهة.
2 de 2 commentaires pour l'article 183200
En continu
- Hier 19:06 وزير الدفاع الوطني يستقبل سفير الصين بتونس
- Hier 17:55 نحو تأجيل الانتخابات البلدية الجزئية ..
- Hier 17:21 زهير حمدي : مالقيناشو العصفور النادر
- Hier 15:06 غرفة التجارة التونسية الكورية تنطلق رسميا
دخول الصيف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:58
|19:33
|16:08
|12:24
|05:02
|03:10
|
24°
|22°
|% 41
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
8.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|22°-16
|24°-17
|25°-17
|27°-18
|29°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 73 953) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 73 827) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 64 830) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 248) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 666) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 251) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 39 017) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 758) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 316) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 931) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 265) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 947) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 33 932) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 866) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 715) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 678) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 462) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 175) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 165) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 32 009) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
Par:karimyousef (France )
Sur: منجي الرحوي: زهير حمدي والأرعن الطفولي جيلاني الهمامي قاعدين يخرّبوا في الجبهة الشعبية