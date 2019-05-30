حمادي الجبالي: سأطلب من المواطنين دعم حملتي الانتخابية بدينار او اكثر

Jeudi 30 Mai 2019



باب نات

- طالب رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في حوار عبر أمواج اذاعة " اكسبرس اف ام" من سيدعمونه في الانتخابات الرئاسية المقبلة منحه دينار او 10 او 20 دينار في الحملة الانتخابية.وأضاف حمادي الجبالي " اذا اقتنع التونسيون ببرامجي ادعوهم لتمويل حملتي الانتخابية ماديا وذلك من خلال تخصيص اموال حتى لو كانت بسيطة.وتابع حمادي الجبالي " لا اطالب بالدعم المالي فقط ولكن بدعم مجهوده عبر الاتصال بالمواطنين وإقناعهم بمشروعه السياسي".