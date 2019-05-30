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حمادي الجبالي: سأطلب من المواطنين دعم حملتي الانتخابية بدينار او اكثر

Jeudi 30 Mai 2019

Jeudi 30 Mai 2019
باب نات - طالب رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في حوار عبر أمواج اذاعة " اكسبرس اف ام" من سيدعمونه في الانتخابات الرئاسية المقبلة منحه دينار او 10 او 20 دينار في الحملة الانتخابية.
وأضاف حمادي الجبالي " اذا اقتنع التونسيون ببرامجي ادعوهم لتمويل حملتي الانتخابية ماديا وذلك من خلال تخصيص اموال حتى لو كانت بسيطة.
وتابع حمادي الجبالي " لا اطالب بالدعم المالي فقط ولكن بدعم مجهوده عبر الاتصال بالمواطنين وإقناعهم بمشروعه السياسي".



  
  
     
  
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