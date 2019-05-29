حمة الهمامي للجزيرة: النهضة جزء من قوى الثورة المضادة في تونس والإخوان تنظيم معاد للشعوب

Mercredi 29 Mai 2019
باب نات - قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي الأربعاء 29 ماي في حوار لموقع الجزيرة نت أن الجبهة الشعبية لن تتحالف مع حركة النهضة في الانتخابات القادمة لأن النهضة " جزء من قوى الثورة المضادة".
واضاف حمة الهمامي " بتحالف النهضة مع رموز بقايا النظام القديم ونداء تونس وبدعمها حكومة يوسف الشاهد وحزبه "تحيا تونس"، باتت النهضة جزءا من قوى الثورة المضادة التي التفت على الثورة، وهي مسؤولة عما تعانيه تونس من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية".
وتابع حمة الهمامي في علاقة باعتزام الادارة الأميركية تصنيف منظمة الاخوان المسلمين ككيان ارهابي " تصنيف الإدارة الأميركية للإخوان المسلمين من عدمه لا يغير من المعادلة شيئا، لأن حركة الإخوان المسلمين معادية لمصالح الشعوب العربية والإسلامية، كقوى حليفة في الأساس لأميركا ولقوى الاستعمار الأجنبي".
واضاف حمة الهمامي " بتحالف النهضة مع رموز بقايا النظام القديم ونداء تونس وبدعمها حكومة يوسف الشاهد وحزبه "تحيا تونس"، باتت النهضة جزءا من قوى الثورة المضادة التي التفت على الثورة، وهي مسؤولة عما تعانيه تونس من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية".
وتابع حمة الهمامي في علاقة باعتزام الادارة الأميركية تصنيف منظمة الاخوان المسلمين ككيان ارهابي " تصنيف الإدارة الأميركية للإخوان المسلمين من عدمه لا يغير من المعادلة شيئا، لأن حركة الإخوان المسلمين معادية لمصالح الشعوب العربية والإسلامية، كقوى حليفة في الأساس لأميركا ولقوى الاستعمار الأجنبي".
En continu
- Hier 18:35 تعزيز معهد صالح عزيّز بآلة PET SCAN
- Hier 18:01 قبلي: تامين الوفود السياحية موضوع جلسة عمل
- Hier 17:40 بشرى بلحاج: شوف باش غلبتنا النهضة..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:58
|19:33
|16:07
|12:24
|05:02
|03:11
|
23°
|21°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|21°-17
|23°-16
|24°-16
|25°-17
|27°-19
Follow @babnet_Tunisie
( 73 878) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 73 563) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 61 817) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 53 196) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 558) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 231) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 38 873) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 728) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 37 705) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 35 282) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 875) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 237) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 911) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 839) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 718) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 32 546) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 32 354) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 333) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 156) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 127) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
Par:lechef ( )
Sur: المكتب السياسي لنداء تونس ''شق الحمامات'' يصوّت بالإجماع على تكليف سلمي اللومي برئاسة الحزب