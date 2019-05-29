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حمة الهمامي للجزيرة: النهضة جزء من قوى الثورة المضادة في تونس والإخوان تنظيم معاد للشعوب

Mercredi 29 Mai 2019

Mercredi 29 Mai 2019
باب نات - قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي الأربعاء 29 ماي في حوار لموقع الجزيرة نت أن الجبهة الشعبية لن تتحالف مع حركة النهضة في الانتخابات القادمة لأن النهضة " جزء من قوى الثورة المضادة".

واضاف حمة الهمامي " بتحالف النهضة مع رموز بقايا النظام القديم ونداء تونس وبدعمها حكومة يوسف الشاهد وحزبه "تحيا تونس"، باتت النهضة جزءا من قوى الثورة المضادة التي التفت على الثورة، وهي مسؤولة عما تعانيه تونس من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية".
وتابع حمة الهمامي في علاقة باعتزام الادارة الأميركية تصنيف منظمة الاخوان المسلمين ككيان ارهابي " تصنيف الإدارة الأميركية للإخوان المسلمين من عدمه لا يغير من المعادلة شيئا، لأن حركة الإخوان المسلمين معادية لمصالح الشعوب العربية والإسلامية، كقوى حليفة في الأساس لأميركا ولقوى الاستعمار الأجنبي".





  
  
     
  
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