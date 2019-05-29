Radio Babnet Tunisie On Air: Fairouz - Ayyem Ichiti  

إلقاء القبض على أحد السجينين الفارين من السجن المدني بالهوارب

Mercredi 29 Mai 2019

Mercredi 29 Mai 2019
باب نات - تعلم الإدارة العامة للسجون والإصلاح انه تمّ إلقاء القبض على أحد السجينين الفارين من السجن المدني بالهوارب مساء يوم الثلاثاء 28 ماي 2019 أثناء المشاركة في حملة نظافة في محيط السجن. وتؤكد الإدارة العامة للسجون والاصلاح في بلاغ تلقينا نسحة منه أنه جار البحث عن السجين الثاني بالتنسيق مع الجهات الأمنية، كما تمّ إعلام الجهات القضائية في الإبّان بحالة الفرار المسجلة.


  
  
     
  
rtt-f68bb6d93ded87d56f5dc9e50d2dbf5e-2019-05-29 11:45:50






0 de 0 commentaires pour l'article 183138



En continu

الأربعاء 29 ماي 2019 | 24 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:58 19:33 16:07 12:24 05:02 03:11
23°
 21° % 46 :الرطــوبة
تونــس 17°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
21°-1723°-1624°-1625°-1727°-19
  • Avoirs en devises
    13322,2

  • (28 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34360 DT        1$ =2,98675 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 mai)   229,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559131012|183138 3382|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires