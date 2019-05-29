Mercredi 29 Mai 2019



باب نات

- تعلم الإدارة العامة للسجون والإصلاح انه تمّ إلقاء القبض على أحد السجينين الفارين من السجن المدني بالهوارب مساء يوم الثلاثاء 28 ماي 2019 أثناء المشاركة في حملة نظافة في محيط السجن. وتؤكد الإدارة العامة للسجون والاصلاح في بلاغ تلقينا نسحة منه أنه جار البحث عن السجين الثاني بالتنسيق مع الجهات الأمنية، كما تمّ إعلام الجهات القضائية في الإبّان بحالة الفرار المسجلة.