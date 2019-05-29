بشرى بالحاج حميدة: قيادات النهضة غلبونا بتواضعهم وانضباطهم والبقية متسلقين وانتهازيين

Mercredi 29 Mai 2019
باب نات - اعترفت النائبة بشرى بالحاج حميدة في حوار عبر امواج إذاعة" شمس اف ام" بكون قيادات حركة النهضة اكثر تواضعا وانضباطا من بقية السياسيين.
واضافت بشرى بالحاج حميدة " علي العريض كان وزيرا للداخلية ورئيسا للحكومة وهو اليوم نائب عادي يقوم بدوره في البرلمان.
وتابعت بالحاج حميدة " نوابنا انتهازيون ومتسلقون وتحصلوا على ربع "نفوذ وسلطة" اصبحوا اثرياء ويتحكمون في البلاد وكانها جزء من املاكهم او املاك عائلاتهم.
واضافت بشرى بالحاج حميدة " علي العريض كان وزيرا للداخلية ورئيسا للحكومة وهو اليوم نائب عادي يقوم بدوره في البرلمان.
وتابعت بالحاج حميدة " نوابنا انتهازيون ومتسلقون وتحصلوا على ربع "نفوذ وسلطة" اصبحوا اثرياء ويتحكمون في البلاد وكانها جزء من املاكهم او املاك عائلاتهم.
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