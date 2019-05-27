الكرنيش- سوسة : وفاة طفيلن اثر اندلاع حريق واتهامات للحماية المدنية بالتقصير

Lundi 27 Mai 2019
باب نات - اندلع الاثنين 27 ماي، حريق بشقّة في منطقة الكورنيش بسوسة أدّى إلى وفاة طفلين تتراوح أعمارهم بين 4 و 5 سنوات فيما لا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة.
واتهم شهود عيان الحماية المدنية بالتقصير من خلال الوصول إلى مكان الحريق بعد حوالي نصف ساعة من اندلاعه الأمر الذي نفاه المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة جلول جابالله في تصريحات اعلامية.
وقال إن الحماية المدنية قامت بواجبها ووصلت في الوقت المناسب نافيا حصول تقصر مشيرا إلى أن مادة ال "موس" في المنزل سرّعت في انتشار الحريق حسب تصريحه.
واتهم شهود عيان الحماية المدنية بالتقصير من خلال الوصول إلى مكان الحريق بعد حوالي نصف ساعة من اندلاعه الأمر الذي نفاه المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة جلول جابالله في تصريحات اعلامية.
وقال إن الحماية المدنية قامت بواجبها ووصلت في الوقت المناسب نافيا حصول تقصر مشيرا إلى أن مادة ال "موس" في المنزل سرّعت في انتشار الحريق حسب تصريحه.
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Par:essoltan (France )
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