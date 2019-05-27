مختار التليلي: أنا اخترت أن أكون مع الصادقة عبير موسي واضربولي عالطيارة

Lundi 27 Mai 2019



باب نات

- قال الأحد 27 ماي، المدرّب مختار التليلي إنه لا يخجل من الكشف عن توجهاته وخياراته السياسية وأنه ليس منافقا معلنا مساندته ودعمه لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.وصرّح لقناة تلفزة تي في " في السياسية كنت جندي من جنود رئيس الجمهورية سي الباجي وسأكون دائما جندي من جنوده وعندما قرّر الابتعاد عن الحياة السياسية أنا اليوم اخترت أن أكون مع الانسانة الصادقة الوحيدة الّي تقول في الحقيقة منذ انتفاضة 2011" وذلك في اشارة لعبير موسي.وتابع متحدثا عن عبير موسي "هي الوحيدة الّى ما نحّاتش خشمها من وجهها وأنا اليوم معاها واضربولي عالطيارة".