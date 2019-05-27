Lundi 27 Mai 2019
عبرت اليوم الإثنين النائب في البرلمان بشرى بلحاج حميدة عن خشيتها من أن تستعمل حركة النهضة ملف المساواة في الميراث كورقة انتخابية.
وصرّحت بشرى بلحاج حميدة لاذاعة شمس أف أم، أن حركة النهضة قد يساعدها تمرير مشروع قانون المساواة في الميراث على جلسة عامة وإسقاطه.
وشددت المتحدثة على أن مشروع قانون المساواة في الميراث لم يُقبر ولن يُقبر، معتبرة التأخر في تمريره على جلسة عامة للمصادقة عليه غير مبرر.
كان على وزير الداخلية طمأنة التونسيين على الحريات والحقوق الفردية
و في إشارة إلى الإفطار في رمضان قالت بشرى بلحاج حميدة إنها كانت تأمل أن يتوجه وزير الداخلية هشام الفراتي برسالة طمأنة للتونسيين فيما يتعلق بالحريات والحقوق الفردية، مشددة على ضرورة وأهمية احترام حرية كل شخص في ممارساته.
واعتبرت بشرى بلحاج حميدة أنه لا يوجد ولم يوجد أي نقاش حقيقي حول الحريات الفردية، مبينة أن نسبة قليلة تحمل قناعات الحريات الفردية.
وتابعت أن جميع الأحزاب ما عدى حزب المسار لم تُضمِن الحريات الفردية في برامجها.
وصرّحت بشرى بلحاج حميدة لاذاعة شمس أف أم، أن حركة النهضة قد يساعدها تمرير مشروع قانون المساواة في الميراث على جلسة عامة وإسقاطه.
وشددت المتحدثة على أن مشروع قانون المساواة في الميراث لم يُقبر ولن يُقبر، معتبرة التأخر في تمريره على جلسة عامة للمصادقة عليه غير مبرر.
كان على وزير الداخلية طمأنة التونسيين على الحريات والحقوق الفردية
و في إشارة إلى الإفطار في رمضان قالت بشرى بلحاج حميدة إنها كانت تأمل أن يتوجه وزير الداخلية هشام الفراتي برسالة طمأنة للتونسيين فيما يتعلق بالحريات والحقوق الفردية، مشددة على ضرورة وأهمية احترام حرية كل شخص في ممارساته.
واعتبرت بشرى بلحاج حميدة أنه لا يوجد ولم يوجد أي نقاش حقيقي حول الحريات الفردية، مبينة أن نسبة قليلة تحمل قناعات الحريات الفردية.
وتابعت أن جميع الأحزاب ما عدى حزب المسار لم تُضمِن الحريات الفردية في برامجها.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: بشرى بلحاج: أخشى أن تستعمل النهضة ملف المساواة في الميراث كورقة انتخابية