رفيق عبد السلام للجزيرة: النهضة قد ترشح يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية

Lundi 27 Mai 2019
باب نات - قال المسؤول عن العلاقات الخارجية بحركة النهضة رفيق عبد السلام الأحد 26 ماي في مقابلة مع الجزيرة نت ، أنه ليس من المستبعد ترشيح النهضة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا أن النهضة لا تزال تدرس خياراتها ولم تحسم قرارها بعد فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية العام الجاري.
وتناول اللقاء علاقات حزبه بأحزاب أخرى من بينها "نداء تونس" و"تحيا تونس"، وطبيعة الخيارات التي ستمضي فيها النهضة، كما استعرض القيادي في النهضة موقف الحركة مما يجري في ليبيا، ودخول تركيا على الخط في معركة طرابلس، ورؤيتها للتطورات في السودان.
وتناول اللقاء علاقات حزبه بأحزاب أخرى من بينها "نداء تونس" و"تحيا تونس"، وطبيعة الخيارات التي ستمضي فيها النهضة، كما استعرض القيادي في النهضة موقف الحركة مما يجري في ليبيا، ودخول تركيا على الخط في معركة طرابلس، ورؤيتها للتطورات في السودان.
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