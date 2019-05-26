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لطفي العماري معلقا على حادثة مقهى رادس: وزارة الداخلية تكذب

Dimanche 26 Mai 2019

Dimanche 26 Mai 2019
باب نات - وصف الاعلامي لطفي العماري الأحد 26 ماي بيان وزارة الداخلية بخصوص ما وقع من أحداث شغب في مقهى رادس مليان بالكاذب حسب تعبيره.
وقال لطفي العماري على موجات راديو ماد " وزارة الداخلية تكذب على التونسيين"، مضيفا " وزارة الداخلية تريد توجيه بحث الحادثة حسب رغباتها وهذا أمر خطير".
وتابع لطفي العماري " الوزير الداخلية الحالي هو أضعف وزير داخلية عرفته تونس”.
يذكر أن وزارة الداخلية قد نفت في بيان لها أن تكون مجموعات سلفية مورطة في اقتحام المقهى في رادس، فيما يتبنى لطفي العماري هذه الفرضية.


الفيديو: الدقيقة 2 و 20ث

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 182988

Karimyousef  (France)  |Dimanche 26 Mai 2019 à 17h 41m |           
Où est l'intérêt du ministère de l'intérieur de ne pas dire la vérité dans cette histoire.



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