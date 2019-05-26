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راشد الغنوشي يحضر مائدة للافطار السنوي للجالية التونسية في الدوحة

Dimanche 26 Mai 2019

Dimanche 26 Mai 2019
باب نات - حضر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي السبت 25 ماي مائدة الافطار السنوية التي تقيمها الجالية التونسية بقطر.
وحضر مائدة الافطار النائب عن دائرة العالم العربي ماهر المذيوب.





  
  
     
  
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