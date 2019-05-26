راشد الغنوشي يحضر مائدة للافطار السنوي للجالية التونسية في الدوحة

Dimanche 26 Mai 2019
باب نات - حضر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي السبت 25 ماي مائدة الافطار السنوية التي تقيمها الجالية التونسية بقطر.
وحضر مائدة الافطار النائب عن دائرة العالم العربي ماهر المذيوب.
وحضر مائدة الافطار النائب عن دائرة العالم العربي ماهر المذيوب.
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Par:citizenvoice (Tunisia )
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