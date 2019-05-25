في الكاميرا الخفية... كراء طائرة لنقل المؤونة للارهابيين في الشعانبي

Samedi 25 Mai 2019
باب نات - وقع احد المواطنين في شراك الكاميرا الخفية على قناة حنبعل حيث اتصل به احد الإرهابيين المزعومين لايصال حمولة من المؤونة الى إخوانه في جبل الشعانبي.
المواطن هو حارس لاحد الطائرات الفلاحية باحد المطارات الفلاحية عبر عن رفضه الشديد للتعامل مع الارهابي المفترض قبل ان يظهر رجل امن على الخط شاهرا سلاحه ومتهما اياه بالتعامل مع الإرهابيين.
وتمسك الضحية بكونه بريئ من التهمة ليكتشف في النهاية ان الامر مجرد كاميرا خفية.
المواطن هو حارس لاحد الطائرات الفلاحية باحد المطارات الفلاحية عبر عن رفضه الشديد للتعامل مع الارهابي المفترض قبل ان يظهر رجل امن على الخط شاهرا سلاحه ومتهما اياه بالتعامل مع الإرهابيين.
وتمسك الضحية بكونه بريئ من التهمة ليكتشف في النهاية ان الامر مجرد كاميرا خفية.
1 de 1 commentaires pour l'article 182942
En continu
- 15:05 تونس تحتفي بيوم إفريقيا
- Hier 23:58 ميسي ينتزع جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة
- Hier 17:54 لماذا يترشح المستقلون للرئاسية !
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:55
|19:30
|16:07
|12:23
|05:04
|03:15
|
22°
|22°
|% 56
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|22°-17
|23°-17
|22°-17
|26°-18
|25°-18
Follow @babnet_Tunisie
( 73 518) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 72 369) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 52 863) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 270) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 124) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 38 659) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 526) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 539) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 161) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 852) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 33 840) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 774) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 276) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 377) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 32 111) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 038) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 026) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 517) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 31 411) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 114) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: محمد الحامدي : النهضة تعرف انّو جماعتها ''اللي خايفين لا يرجعو للسجون'' مضمونين في الإنتخابات