في الكاميرا الخفية... كراء طائرة لنقل المؤونة للارهابيين في الشعانبي

Samedi 25 Mai 2019



باب نات

- وقع احد المواطنين في شراك الكاميرا الخفية على قناة حنبعل حيث اتصل به احد الإرهابيين المزعومين لايصال حمولة من المؤونة الى إخوانه في جبل الشعانبي.المواطن هو حارس لاحد الطائرات الفلاحية باحد المطارات الفلاحية عبر عن رفضه الشديد للتعامل مع الارهابي المفترض قبل ان يظهر رجل امن على الخط شاهرا سلاحه ومتهما اياه بالتعامل مع الإرهابيين.وتمسك الضحية بكونه بريئ من التهمة ليكتشف في النهاية ان الامر مجرد كاميرا خفية.