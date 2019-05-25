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في الكاميرا الخفية... كراء طائرة لنقل المؤونة للارهابيين في الشعانبي

Samedi 25 Mai 2019

Samedi 25 Mai 2019
باب نات - وقع احد المواطنين في شراك الكاميرا الخفية على قناة حنبعل حيث اتصل به احد الإرهابيين المزعومين لايصال حمولة من المؤونة الى إخوانه في جبل الشعانبي.
المواطن هو حارس لاحد الطائرات الفلاحية باحد المطارات الفلاحية عبر عن رفضه الشديد للتعامل مع الارهابي المفترض قبل ان يظهر رجل امن على الخط شاهرا سلاحه ومتهما اياه بالتعامل مع الإرهابيين.
وتمسك الضحية بكونه بريئ من التهمة ليكتشف في النهاية ان الامر مجرد كاميرا خفية.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 182942

Citoyenlibre  (France)  |Samedi 25 Mai 2019 à 16h 00m |           
مااااااااااسطه



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