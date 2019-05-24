في قضية رفعها عليه المدير العام للأمن الوطني سابقا ... تفاصيل جلسة محاكمة رجل الأعمال شفيق جراية...

Vendredi 24 Mai 2019



باب نات

- باشرت اليوم الجمعة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية رفعها عبد الرحمان الحاج علي مدير الامن الوطني سابقا على رجل الأعمال شفيق جراية من اجل تهمة الثلب بسبب تصريحات اعلامية ادلى بها جراية بخصوص الشاكي ..وقد نفى شفيق جراية اليوم خلال مخاكمته التهم الموجهة مؤكدا انه لم يثلب الشاكي لم يقصد الاساءة له ..من جانبه طلب محامي شفيق جراية فيصل الجدلاوي التأخير فقررت المحكمة تحديد شهر جويلية المقبل للنظر في القضية والحس