رضوان المصمودي: عقود النضال عن الديمقراطية في تونس والعالم العربي تدفعني للترشح للانتخابات الرئاسية

Vendredi 24 Mai 2019



باب نات

- أعلن رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، رضوان المصمودي، في تدوينة نشرها يوم 23 ماي على صفحته الرّسميّة، رغبته في الترشح للانتخابات الرّئاسيّة القادمة.وقال المصمودي إنّ هذه الرّغبة في التّرشّح، ناتجة عن عقود له في النضال دفاعا عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان في تونس والعالمين العربي والإسلامي، مبيّنا أنّ الإسلام لا يتعارض مع الديمقراطيّة وأنّه من حقّ الشعب التّونسي العيش تحت نظام حر دون وصاية أو خوف.وأفاد المصمودي أنّه بعد السّنوات التي قضاها في تنظيم الحوارات بين الفاعلين السياسيين دون إقصاء أو إنحياز، وبعد مشاركته في الإنتقال الديمقراطي في تونس من موقع جمعياتي، توصّل إلى أنّ الشعب التّونسي يرفض العودة إلى الماضي وبصدد معاقبة النخبة التي تجاهلت مطالبه وكرّست الخطاب الشعبوي، الّذي أضعف الدّولة وفتح المجال للأجندات الخارجية للتدخّل في الشأن الخاص للبلاد.