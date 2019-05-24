ليلى الحمروني تتوعد بتتبع كل الصفحات و الصحف التي شوهتها و أتهمتها باطلا

Vendredi 24 Mai 2019



باب نات

- نفت النائبة عن الائتلاف الوطني ليلى الحمروني ضبطها في حالة سكر مع مرافق لها وفق ما نشرته بعض وسائل الإعلام وصفحات الفايسبوك.وقالت ليلى الحمروني في تدوينة بصفحتها الرسمية على الفايسبوك " انها ليست المعنية بالامر" مشيرة بانها تتعرض للتشويه.وكتبت النائبة في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "تتواصل الحملات التشويهية الكتلة الائتلاف الوطني وتصل إلى شخصي ،كل يوم حكاية ورواية تنتهك الأعراض...أسقف في النهاية عند القضاء".بدوره دافع النائب الصحبي بن فرج على زميلته قائلا في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك " كل التضامن مع الزميلة ليلى الحمروني ، إحدى أكثر النواب قياما بواجبها في البرلمان، واحتراما لزملائها