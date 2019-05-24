Radio Babnet Tunisie On Air: live stream   

ليلى الحمروني تتوعد بتتبع كل الصفحات و الصحف التي شوهتها و أتهمتها باطلا

Vendredi 24 Mai 2019

Vendredi 24 Mai 2019
باب نات - نفت النائبة عن الائتلاف الوطني ليلى الحمروني ضبطها في حالة سكر مع مرافق لها وفق ما نشرته بعض وسائل الإعلام وصفحات الفايسبوك.
وقالت ليلى الحمروني في تدوينة بصفحتها الرسمية على الفايسبوك " انها ليست المعنية بالامر" مشيرة بانها تتعرض للتشويه.

وكتبت النائبة في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "تتواصل الحملات التشويهية الكتلة الائتلاف الوطني وتصل إلى شخصي ،كل يوم حكاية ورواية تنتهك الأعراض...أسقف في النهاية عند القضاء".


بدوره دافع النائب الصحبي بن فرج على زميلته قائلا في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك " كل التضامن مع الزميلة ليلى الحمروني ، إحدى أكثر النواب قياما بواجبها في البرلمان، واحتراما لزملائها






  
  
     
  
rtt-bd0bc1b33b7bf89afc130a628dfd895f-2019-05-24 10:20:07






0 de 0 commentaires pour l'article 182875



En continu

الجمعة 24 ماي 2019 | 19 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:54 19:29 16:06 12:23 05:05 03:16
25°
 30° % 33 :الرطــوبة
تونــس 20°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
30°-2023°-1822°-1722°-1727°-19
  • Avoirs en devises
    13135,5

  • (23 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33712 DT        1$ =2,99491 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mai)   544,9 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558693493|182875 6139|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires