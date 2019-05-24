يحدث في تونس: الأم وابنها يحتجزان الأب في اسطبل ويعتديان عليه لمطالبته ببيع أملاكه

Vendredi 24 Mai 2019



باب نات

- تمكنت السلطات الأمنية بمنطقة التلالسة من معتمدية الجم بالمهدية، من القبض على أم وابنها اثر قيامهما باحتجاز الأب في اسطبل لمدّة يوم والاعتداء عليه لدفعه إلى بيع أملاكه وتسليمهم الأموال.وحسب ما ذكرته الجمعة 24 ماي، إذاعة موزاييك أف أم، فإنه تم القبض على الأم والابن بعد بلاغ تقدّم به الابن الثاني للسلطات الأمنية بفقدان والده ليتم العثور عليه.وقد تم نقل الزوج إلى المستشفى لتلقّى العلاج قبل أن يتم سماعه ليؤكّد أن من قام بحجزه والاعتداء عليه هو ابنه وزوجته بسبب رفضه بيع أملاكه.