Radio Babnet Tunisie On Air: live stream   

يحدث في تونس: الأم وابنها يحتجزان الأب في اسطبل ويعتديان عليه لمطالبته ببيع أملاكه

Vendredi 24 Mai 2019

Vendredi 24 Mai 2019
باب نات - تمكنت السلطات الأمنية بمنطقة التلالسة من معتمدية الجم بالمهدية، من القبض على أم وابنها اثر قيامهما باحتجاز الأب في اسطبل لمدّة يوم والاعتداء عليه لدفعه إلى بيع أملاكه وتسليمهم الأموال.

وحسب ما ذكرته الجمعة 24 ماي، إذاعة موزاييك أف أم، فإنه تم القبض على الأم والابن بعد بلاغ تقدّم به الابن الثاني للسلطات الأمنية بفقدان والده ليتم العثور عليه.


وقد تم نقل الزوج إلى المستشفى لتلقّى العلاج قبل أن يتم سماعه ليؤكّد أن من قام بحجزه والاعتداء عليه هو ابنه وزوجته بسبب رفضه بيع أملاكه.


  
  
     
  
rtt-720c2ad58879ca2b13b0a638890df15f-2019-05-24 10:11:53






0 de 0 commentaires pour l'article 182874



En continu

الجمعة 24 ماي 2019 | 19 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:54 19:29 16:06 12:23 05:05 03:16
25°
 30° % 33 :الرطــوبة
تونــس 20°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
30°-2023°-1822°-1722°-1727°-19
  • Avoirs en devises
    13135,5

  • (23 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33712 DT        1$ =2,99491 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mai)   544,9 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558693499|182874 3477|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires