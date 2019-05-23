محمد بن سالم: فيديو''الرشق'' لسفيان طوبال سربته المخابرات المصرية

Jeudi 23 Mai 2019



باب نات

- أكد القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم الخميس 23 ماي أن المخابرات المصرية تقف وراء تسريب فيديو “الرشق” لسفيان طوبال .واعتبر محمد بن سالم في مداخلته على اذاعة صبرة اف أم ان هذا الفيديو يعتبر مكيدة تم نصبها لسفيان طوبال.