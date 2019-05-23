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محمد بن سالم: فيديو''الرشق'' لسفيان طوبال سربته المخابرات المصرية

Jeudi 23 Mai 2019

Jeudi 23 Mai 2019
باب نات - أكد القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم الخميس 23 ماي أن المخابرات المصرية تقف وراء تسريب فيديو “الرشق” لسفيان طوبال .
واعتبر محمد بن سالم في مداخلته على اذاعة صبرة اف أم ان هذا الفيديو يعتبر مكيدة تم نصبها لسفيان طوبال.




  
  
     
  
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