لطفي العبدلي لسامي الفهري... المواطن هرب بيك ولم يعد يهتم بقناتك

Jeudi 23 Mai 2019



باب نات

- هاجم الممثل لطفي العبدلي في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك أعمال مدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري في شهر رمضان.وقال لطفي العبدلي " المواطن التونسي" هرب" بسامي الفهري ولم يعد يستسيغ مسلسلاته خاصة الفكاهية منها".وتابع لطفي العبدلي موجها كلامه للممثلين في سيتكوم " قسمة وخيان" ايجاو نعلمكم كبفاش تضحكو التوانسة".