لطفي العبدلي لسامي الفهري... المواطن هرب بيك ولم يعد يهتم بقناتك

Jeudi 23 Mai 2019
باب نات - هاجم الممثل لطفي العبدلي في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك أعمال مدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري في شهر رمضان.
وقال لطفي العبدلي " المواطن التونسي" هرب" بسامي الفهري ولم يعد يستسيغ مسلسلاته خاصة الفكاهية منها".
وتابع لطفي العبدلي موجها كلامه للممثلين في سيتكوم " قسمة وخيان" ايجاو نعلمكم كبفاش تضحكو التوانسة".
وقال لطفي العبدلي " المواطن التونسي" هرب" بسامي الفهري ولم يعد يستسيغ مسلسلاته خاصة الفكاهية منها".
وتابع لطفي العبدلي موجها كلامه للممثلين في سيتكوم " قسمة وخيان" ايجاو نعلمكم كبفاش تضحكو التوانسة".
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Par:rommen (Tunisia )
Sur: منظمات وجمعيات تستنكر تواتر انتهاكات الحريات الفردية مع حلول شهر رمضان