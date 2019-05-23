المرزوقي يصف الدور الإماراتي في المنطقة بـ''الفيروس''

Jeudi 23 Mai 2019



باب نات

- أكد رئيس حزب حراك تونس منصف المرزوقي الأربعاء 22 ماي خلال ندوة صحفية للإعلان عن مبادرة جمعته بحزب حركة وفاء ان البديل اليوم لا يمكن أن يكون من داخل المنظومة الحاكمة خاصة و أن التونسيين لم تعد لهم ثقة في السياسيين.و قال المرزوقي “تبديل السروج فيه راحة” مشددا على أن التونسيين لن ينتخبو السياسيين الذين تسببو في غلاء المعيشة و تدهور الاقتصاد قائلا ان الانتخابات فرصة للتغيير الإيجابي من أجل الأفضل خاصة في ظل الظلم الذي تعرضت له التجربة السياسية ل 2011 و 2014 .و اضاف المرزوقي انه سيتم العمل على الإصلاح ليس عبر طريقة يوسف الشاهد بل غير طريقة عماد الدايمي ” زنقة زنقة” و الهدف هو القضاء عل الفساد.و بخصوص الإمارات قال المرزوقي ان الإمارات هي فيروس عربي يدمر السودان و الجزائر و تونس و يجب التصدي لها و الحفاظ على استقلالية البلاد.