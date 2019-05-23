Radio Babnet Tunisie On Air: Adnane Chawachi - Chagalitni  

بنزرت: الحكم ب6 اشهر على شاب بتهمة محاولة الانتحار

Jeudi 23 Mai 2019

Jeudi 23 Mai 2019
باب نات - أصدر قاضي الناحية بمحكمة بنزرت الأربعاء 22 ماي 2019، حكمه ضد شاب كان قد هدّد باضرام النار بجسده بأحد شوارع المدينة.

وحسب موزاييك فقد قضى القاضي بسجن محاول الانتحار لمدة 6 أشهر و15 يوما، بتهمة هضم جانب موظف أثناء أدائه لوظيفه وإحداث الهرج والتشويش.


  
  
     
  
rtt-173fee8167a6c1e538976093eaa72511-2019-05-23 10:27:23






1 de 1 commentaires pour l'article 182812

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Jeudi 23 Mai 2019 à 11h 04m |           
عنوان المقال مضلل فالتهمة ليست محاولة الإنتحار حسب ما جاء في مضمون المقال



En continu

الخميس 23 ماي 2019 | 18 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:53 19:28 16:06 12:23 05:05 03:17
24°
 26° % 33 :الرطــوبة
تونــس 17°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
26°-1731°-2024°-1822°-1623°-18
  • Avoirs en devises
    13109,9

  • (22 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33909 DT        1$ =2,99555 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 mai)   359,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558605996|182812 436|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires