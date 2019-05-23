بنزرت: الحكم ب6 اشهر على شاب بتهمة محاولة الانتحار

Jeudi 23 Mai 2019



باب نات

- أصدر قاضي الناحية بمحكمة بنزرت الأربعاء 22 ماي 2019، حكمه ضد شاب كان قد هدّد باضرام النار بجسده بأحد شوارع المدينة.وحسب موزاييك فقد قضى القاضي بسجن محاول الانتحار لمدة 6 أشهر و15 يوما، بتهمة هضم جانب موظف أثناء أدائه لوظيفه وإحداث الهرج والتشويش.