بنزرت: الحكم ب6 اشهر على شاب بتهمة محاولة الانتحار

Jeudi 23 Mai 2019
باب نات - أصدر قاضي الناحية بمحكمة بنزرت الأربعاء 22 ماي 2019، حكمه ضد شاب كان قد هدّد باضرام النار بجسده بأحد شوارع المدينة.
وحسب موزاييك فقد قضى القاضي بسجن محاول الانتحار لمدة 6 أشهر و15 يوما، بتهمة هضم جانب موظف أثناء أدائه لوظيفه وإحداث الهرج والتشويش.
وحسب موزاييك فقد قضى القاضي بسجن محاول الانتحار لمدة 6 أشهر و15 يوما، بتهمة هضم جانب موظف أثناء أدائه لوظيفه وإحداث الهرج والتشويش.
1 de 1 commentaires pour l'article 182812
En continu
- Hier 23:56 البديل التونسي يدين استهداف رئيس الحكومة
- Hier 23:52 ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل النهضة
- Hier 23:42 لوبوان الفرنسية : 400 ''جاسوس'' في تونس !
- Hier 23:03 روجي لومار نموذج يحتذى به
- Hier 18:26 Coup d'envoi du pèlerinage juif de la Ghriba
- Hier 18:00 جربة: انطلاق الزيارة السنوية لمعبد الغريبة
- Hier 15:04 الهايكا توجه لفت نظر الى اذاعة الزيتونة
- Hier 14:13 رئيس الجمهورية يستقبل فائز السراج
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:53
|19:28
|16:06
|12:23
|05:05
|03:17
|
24°
|26°
|% 33
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|26°-17
|31°-20
|24°-18
|22°-16
|23°-18
Follow @babnet_Tunisie
( 72 107) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 71 871) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 51 974) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 078) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 48 841) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 38 604) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 284) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 239) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 118) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 792) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 729) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 235) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 33 018) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 913) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 074) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 986) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 863) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 344) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 639) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 29 754) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:ra7ala (Saudi Arabia )
Sur: بنزرت: الحكم ب6 اشهر على شاب بتهمة محاولة الانتحار