عليّة العلاّني: النهضة تسبّها خير ملّي تقلها ايجا أحكم وحدك

Mercredi 22 Mai 2019
باب نات - قال ''الباحث'' في الجماعات الاسلامية عليّة العلاّني الأربعاء 22 ماي إن حركة النهضة “تسبّها خير ملي تقلها ايجا احكم وحدك” مبينا أن الوضعية التي نحن مقبلين عليها صعبة جدّا.
وأضاف أنه اتضح منذ 7 سنوات حكمت فيها النهضة، لم يجد مشروعا للحكم أو حتى للمعارضة وذلك بعد رجوعه للوائح مؤتمراتهم المختلفة وفق تعبيره.
وتابع علية العلاني" توجه واشنطن لتصنيف الاخوان المسلمين كتنظيم ارهابي سيؤثر على حركة النهضة بصفة مباشرة".
وأضاف أنه اتضح منذ 7 سنوات حكمت فيها النهضة، لم يجد مشروعا للحكم أو حتى للمعارضة وذلك بعد رجوعه للوائح مؤتمراتهم المختلفة وفق تعبيره.
وتابع علية العلاني" توجه واشنطن لتصنيف الاخوان المسلمين كتنظيم ارهابي سيؤثر على حركة النهضة بصفة مباشرة".
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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