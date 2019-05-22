فيصل التبيني : زوجة سمير الطيب تسب فينا في الفايسبوك

Mercredi 22 Mai 2019
باب نات - هاجم النائب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني الأربعاء22 ماي خلال الجلسة العامة وزير الفلاحة سمير الطيب لعدم حضوره الى الجلسة، للمرة الثالثة التي يتم استدعاءه فيها.
قال التبيني أن الطيب لم يجب على الأسئلة الكتابية عكس ما أعلن عنه خلال حضوره في برنامج موزاييك+، وهو بصدد مغالطة الشعب والرأي العام وعدم قول الحقيقة، بعد أن اعتاد الكذب كذريعة لعدم الحضور للمجلس وجلسات المسائلة.
واتهم نائب الشعب سمير الطيب باهانة مجلس النواب من خلال ما نشرته زوجته أمل بوليلة على صفحتها، حيث قالت أن زوجها يتجنب الذهاب لمجلس النواب لأنه أصبح سيركا.
وقال التبيني أن زوجة بالطيب تتحدث عوضا عن زوجها قائلة لقد مللنا من هذا البرلمان الذي لم يستطع سن قوانين ترسخ الديمقراطية متهما الطيب بتوجيه رسائل عن طريق صفحة زوجته.
قال التبيني أن الطيب لم يجب على الأسئلة الكتابية عكس ما أعلن عنه خلال حضوره في برنامج موزاييك+، وهو بصدد مغالطة الشعب والرأي العام وعدم قول الحقيقة، بعد أن اعتاد الكذب كذريعة لعدم الحضور للمجلس وجلسات المسائلة.
واتهم نائب الشعب سمير الطيب باهانة مجلس النواب من خلال ما نشرته زوجته أمل بوليلة على صفحتها، حيث قالت أن زوجها يتجنب الذهاب لمجلس النواب لأنه أصبح سيركا.
وقال التبيني أن زوجة بالطيب تتحدث عوضا عن زوجها قائلة لقد مللنا من هذا البرلمان الذي لم يستطع سن قوانين ترسخ الديمقراطية متهما الطيب بتوجيه رسائل عن طريق صفحة زوجته.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: وزارة التجارة تضرب الانتاج المحلي من البطاطا وموارد العملة الصعبة من خلال اللجوء الى توريد بطاطا (اتحاد الفلاحة)