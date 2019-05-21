زهيرالمغزاوي: الشاهد ''باندي'' و كلما تراجعت شعبيته يلجا الى حيلة العداء لاسرائيل

Mardi 21 Mai 2019



باب نات

- وصف النائب زهير المغزاوي في مداخلته بالبرلمان رئيس الحكومة يوسف الشاهد " بالباندي" وذلك على خلفية منع زميله فيصل التبيني من دخول مستشفى بوسالم اثناء تدشينه.وقال زهير المغزاوي في جلسة عامة ناقشت حصول الشركة التونسية للكهرباء والغاز، على تمويلات لتوريد الغاز الطبيعي " كان على الشاهد اللجوء الى القضاء لمواجهة التبيني وليس منعه من القيام بنشاطه متابعا " الشاهد تحول الى "باندي" ولا يطبق القانون.ورفض المغزاوي ما تردد على ان اسرائيل تعادي رئيس الحكومة وذلك بسبب ما اشيع حول تمويل شركة اسرائيلية لصفحات تنتقده مضيفا " اتحدى الشاهد ان يعلن صراحة عدائه لإسرائيل. واضاف المعزاوي " الشاهد كلما تراجعت شعبيته يلجا الى مثل تلك الحيل.