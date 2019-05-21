زهيرالمغزاوي: الشاهد ''باندي'' و كلما تراجعت شعبيته يلجا الى حيلة العداء لاسرائيل

Mardi 21 Mai 2019
باب نات - وصف النائب زهير المغزاوي في مداخلته بالبرلمان رئيس الحكومة يوسف الشاهد " بالباندي" وذلك على خلفية منع زميله فيصل التبيني من دخول مستشفى بوسالم اثناء تدشينه.
وقال زهير المغزاوي في جلسة عامة ناقشت حصول الشركة التونسية للكهرباء والغاز، على تمويلات لتوريد الغاز الطبيعي " كان على الشاهد اللجوء الى القضاء لمواجهة التبيني وليس منعه من القيام بنشاطه متابعا " الشاهد تحول الى "باندي" ولا يطبق القانون.
ورفض المغزاوي ما تردد على ان اسرائيل تعادي رئيس الحكومة وذلك بسبب ما اشيع حول تمويل شركة اسرائيلية لصفحات تنتقده مضيفا " اتحدى الشاهد ان يعلن صراحة عدائه لإسرائيل. واضاف المعزاوي " الشاهد كلما تراجعت شعبيته يلجا الى مثل تلك الحيل.
وقال زهير المغزاوي في جلسة عامة ناقشت حصول الشركة التونسية للكهرباء والغاز، على تمويلات لتوريد الغاز الطبيعي " كان على الشاهد اللجوء الى القضاء لمواجهة التبيني وليس منعه من القيام بنشاطه متابعا " الشاهد تحول الى "باندي" ولا يطبق القانون.
ورفض المغزاوي ما تردد على ان اسرائيل تعادي رئيس الحكومة وذلك بسبب ما اشيع حول تمويل شركة اسرائيلية لصفحات تنتقده مضيفا " اتحدى الشاهد ان يعلن صراحة عدائه لإسرائيل. واضاف المعزاوي " الشاهد كلما تراجعت شعبيته يلجا الى مثل تلك الحيل.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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