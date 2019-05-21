عمار عمروسية للحكومة: يمهل ولا يهمل... وقت الحساب قرب والمرميتة تغلي

Mardi 21 Mai 2019
باب نات - حذّر النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية الثلاثاء 21 ماي الحكومة من اقتراب يوم الحساب حسب تعبيره.
وقال عمار عمروسية في جلسة عامة ناقشت حصول الشركة التونسية للكهرباء والغاز، على تمويلات لتوريد الغاز الطبيعي أن " المرميتة تغلي" ضد توجهات الحكومة. وتابع عمار عمروسية مخاطبا الحكومة " يمهل ولا يهمل وقت الحساب قرب".
وفي جانب آخر، وفي علاقة بمنع النائب عن ولاية جندوبة، فيصل التبيني، من حضور نشاط لرئيس الحكومة في جهته، عّبر عدد من النواب خلال الجلسة العامة لليوم الثلاثاء، (أحمد الصديق، سامية عبو، شفيق العيادي...) عن استنكارهم ورفضهم هذا التصرف تجاه نواب الشعب، في حين رأى نواب آخرون (زهرة إدريس، هاجر بالشيح أحمد... ) أن النائب فيصل التبيني "ليس من حقه المشاركة في مثل هذه الأنشطة، بعد أن كان هدّد رئيس الحكومة علنا بالقتل، دون محاسبته".
وقال عمار عمروسية في جلسة عامة ناقشت حصول الشركة التونسية للكهرباء والغاز، على تمويلات لتوريد الغاز الطبيعي أن " المرميتة تغلي" ضد توجهات الحكومة. وتابع عمار عمروسية مخاطبا الحكومة " يمهل ولا يهمل وقت الحساب قرب".
وفي جانب آخر، وفي علاقة بمنع النائب عن ولاية جندوبة، فيصل التبيني، من حضور نشاط لرئيس الحكومة في جهته، عّبر عدد من النواب خلال الجلسة العامة لليوم الثلاثاء، (أحمد الصديق، سامية عبو، شفيق العيادي...) عن استنكارهم ورفضهم هذا التصرف تجاه نواب الشعب، في حين رأى نواب آخرون (زهرة إدريس، هاجر بالشيح أحمد... ) أن النائب فيصل التبيني "ليس من حقه المشاركة في مثل هذه الأنشطة، بعد أن كان هدّد رئيس الحكومة علنا بالقتل، دون محاسبته".
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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