سامية عبّو: يوسف الشاهد يحكم تونس عبر الميليشيات

Mardi 21 Mai 2019
باب نات - عبّرت سامية عبو النائب عن التيار الديمقراطي بمجلس نواب الشعب، عن غضبها من منع الأمن النائب فيصل التبيني من دخول مؤسسة عمومية كان يزورها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وقال عبو، في مداخلة لها خلال الجلسة العام بالبرلمان الثلاثاء 21 ماي ، ان ما حدث هو ضرب لصفة النائب ودوره ومحاولة لتقزيمه من قبل الشاهد، لافتة الى ان الحادثة اثبتت فعلا حكم الميليشيات .
وأضافت النائب بالبرلمان، ان الشّاهد يريد أن يثبت أنه لا يختلف عمّن حكموا تونس سابقا ، متهمة اياه باستغلال مؤسسات الدولة وأجهزتها لخدمة مصالحه.
وقال عبو، في مداخلة لها خلال الجلسة العام بالبرلمان الثلاثاء 21 ماي ، ان ما حدث هو ضرب لصفة النائب ودوره ومحاولة لتقزيمه من قبل الشاهد، لافتة الى ان الحادثة اثبتت فعلا حكم الميليشيات .
وأضافت النائب بالبرلمان، ان الشّاهد يريد أن يثبت أنه لا يختلف عمّن حكموا تونس سابقا ، متهمة اياه باستغلال مؤسسات الدولة وأجهزتها لخدمة مصالحه.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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