سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة عظيم ومسؤول ديمقراطي

Lundi 20 Mai 2019
باب نات - قالت وزيرة الصحة سنية بالشيخ في حوار على قناة " قرطاج+" ان الوزير السابق عبد اللطيف المكي انسان عظيم وحقق كثيرا من الانجازات في الوزارة رغم مدته القصيرة.
وأضافت سنية بالشيخ " عبد اللطيف المكي هو اول وزير وضع اسس الديمقراطية في الوزارة وذلك بقيامه باجتماعات دورية واسبوعية مع المدراء العاميين لوضع مشاكلهم على الطاولة واخذ القرارات لحلها وفق الديمقراطية والقانون. وتابعت سنية بالشيخ "لا اجامل المكي بحثا عن دعم حركة النهضة ولكن الحقيقة يجب ان تقال".
وأضافت سنية بالشيخ " عبد اللطيف المكي هو اول وزير وضع اسس الديمقراطية في الوزارة وذلك بقيامه باجتماعات دورية واسبوعية مع المدراء العاميين لوضع مشاكلهم على الطاولة واخذ القرارات لحلها وفق الديمقراطية والقانون. وتابعت سنية بالشيخ "لا اجامل المكي بحثا عن دعم حركة النهضة ولكن الحقيقة يجب ان تقال".
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