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بسبب عدم حصوله على مستحقاته، عضو في فريق مسلسل شورب 2 يسرّب سيناريو بقية الحلقات

Vendredi 17 Mai 2019

Vendredi 17 Mai 2019
باب نات - نشر أحمد سلطان الخموري وهو أحد أعضاء فريق مسلسل شورب 2 تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك كشف فيها سيناريو بقية حلقات المسلسل.
وقال أحمد سلطان الخموري أن السبب وراء تسريبه لسيناريو بقية الحلقات هو عدم تسلمه لمستحقاته المالية وعدم وضع اسمه في جنريك المسلسل.


  
  
     
  
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