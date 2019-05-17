مختار التليلي يقع في شراك الكاميرا الخفية

Vendredi 17 Mai 2019



باب نات

- وقع المدرب والمحلل الرياضي مختار التليلي في شراك الكاميرا الخفية "fbi " التي تبث على قناة "قرطاج+" حيث تعرض السفير الاميركي المزعوم لهجوم مسلح اثناء استضافته في القناة.وتم نقل مختار التليلي على وجه السرعة الى غرفة العمليات الخاصة بالمخابرات الأميركية بحجة حمايته ليجد إرهابيين مفترضين.ووجه مختار التليلي جملة من الشتائم للإرهابيين رافضا التعامل معهما بل وطالب بقتلهما لانهما يسيئان لوطنهما واصفا اياهما بالمجرمين "والكلاب".وظهر نوع من الخوف على مختار التليلي بعد ان هدد احد الارهابيين بتفجير نفسه ليكتشف بعد ذلك ان الامر مجرد كاميرا خفية.