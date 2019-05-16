تعطل الميترو رقم 4 المتجه نحو وسط العاصمة لأكثر من 3 ساعات داخل نفق باردو

Jeudi 16 Mai 2019



باب نات

- تعطل المترو رقم 4 المتجه نحو وسط العاصمة يوم الخميس 16 ماي 2019 لأكثر من 3 ساعات داخل نفق باردو من الساعة 10.35 الى الساعة 13.30‎.