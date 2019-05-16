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التبيني يهاجم الشاهد بعد تدشين مركز الأمراض السرطانية بجندوبة : موش بش نسكتلك ويعمل الله

Jeudi 16 Mai 2019

Jeudi 16 Mai 2019
باب نات - أشرف الخميس 16 ماي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد لى تدشين المركز الإقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة الذي قدّرت تكاليف انجازه بحوالي 60 مليون دينار.
وقال النائب فيصل التبيني في فيديو نشره بصفحته على الفايسبوك إن الشاهد أسدى تعليماته للأمن لمنعه من دخول المركز ومواكبة الزيارة معتبرا أن هذا تصرّف رئيس حزب وليس رئيس حكومة.

وتابع قائلا " مركز الأمراض السرطانية أنا الّي جبتو لجندوبة والشاهد جاء اليوم لينسب هذا الانجاز لنفسه في اطار حملته الانتخابية" وأضاف أن الشاهد دشّن مشروعا ليس جاهزا بعد، مشيرا إلي أن الأشغال فيه متواصلة.


وخاطب التبيني الشاهد قائلا "انتى مستانس بالعرك مع حافظ آما أنا مونيش حافظ، انا فيصل ومونيش بش نسكت ويعمل الله".

  
  
     
  
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MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 16 Mai 2019 à 19h 15m |           
حملة انتخابية شعبوية .



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