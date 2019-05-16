في قضية تحيل ...استئناف تونس يصدر حكمه على النقابي الامني وليد زروق

Jeudi 16 Mai 2019
باب نات - قررت اليوم الخميس محكمة الاستئناف بتونس الحكم ب8اشهرا سجنا في حق النقابي الامني وليد زروق الذي حوكم ابتدائيا بعامين سجنا في قضية رفعها عليه مستثمر اجنبي قدم الى تونس لشراء نزل وقد تعرف على وليد زروق واعرب له عن مساعدته في شراء النزل بضاحية قمرت لكنه بعد أن تسلم منه مبلغ مالي غاب عن الانظار فقرر الشاكي رفع قضية عدلية عليه مرفوقة بتسجيل يوثق عمليه تسلمه الاموال ....
اقرأ أيضا: في تسجيلات صوتية... وليد زروق يكشف اسرار الدولة لرجل أعمال سوري
اقرأ أيضا: في تسجيلات صوتية... وليد زروق يكشف اسرار الدولة لرجل أعمال سوري
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