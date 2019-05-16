هشام السنوسي: حذرنا الغنوشي من التدخل في المؤسسات الاعلامية

Jeudi 16 Mai 2019
باب نات - أفاد هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أنه تم توجيه مراسلة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي منذ سنتين لإبلاغه بتدخل حزبه في المؤسسات الإعلامية.
و أوضح السنوسي في تصريح لإذاعة شمس اف ام ، "حذرنا الغنوشي من دعم المؤسسات المارقة عن القانون، وطلبنا منه الحفاظ على المؤسسات ودعم تطبيق القانون و لكنه لم يتم الرد على مراسلتنا".
و كان السنوسي قد قال في تصريح سابق أن حركة النهضة حاولت وضع يدها على 7 إذاعات عن طريق نبيل القروي مضيف ان الهيئة هددت بسحب إجازات هذه الإذاعات.
وفي علاقة بقناة نسمة ، قال هشام السنوسي إن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص قناة نسمة خذل الهيئة ، لافتا الى انه رأي متسرّع وغير لائق.
وأفاد السنوسي انه يأسف لموقف المنظمة العريقة الذي غاب عنه الحياد.
وأضاف عضو الهايكا، ان إتحاد الشغل "معول عليه في عملية التوازن ليكون مصطف إلى جانب حرية التعبير وجانب إعلاء شأن القانون والمؤسسات لكن موقفهم جاء ليخذلنا".
و أوضح السنوسي في تصريح لإذاعة شمس اف ام ، "حذرنا الغنوشي من دعم المؤسسات المارقة عن القانون، وطلبنا منه الحفاظ على المؤسسات ودعم تطبيق القانون و لكنه لم يتم الرد على مراسلتنا".
و كان السنوسي قد قال في تصريح سابق أن حركة النهضة حاولت وضع يدها على 7 إذاعات عن طريق نبيل القروي مضيف ان الهيئة هددت بسحب إجازات هذه الإذاعات.
وفي علاقة بقناة نسمة ، قال هشام السنوسي إن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص قناة نسمة خذل الهيئة ، لافتا الى انه رأي متسرّع وغير لائق.
وأفاد السنوسي انه يأسف لموقف المنظمة العريقة الذي غاب عنه الحياد.
وأضاف عضو الهايكا، ان إتحاد الشغل "معول عليه في عملية التوازن ليكون مصطف إلى جانب حرية التعبير وجانب إعلاء شأن القانون والمؤسسات لكن موقفهم جاء ليخذلنا".
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