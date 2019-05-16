سعيد الجزيري يقاضي هشام السنوسي

Jeudi 16 Mai 2019
باب نات - صرح مدير اذاعة القرأن الكريم سعيد الجزيري أنه سيقاضي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي الذي اتهمه بسرقة 2.5 مليون دولار من الكندا.
ونصح سعيد الجزيري هشام السنوسي بالتوجه لكندا وابلاغهم أن الجزيري سرق أموالهم ساخرا من سذاجة السنوسي الذي يعتمد على تدوينات الفايسبوك لالقاء التهم واعتبر أن شهر رمضان أثر سلبا على تركيز عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري...
وكان هشام السنوسي قال أن “صاحب اذاعة القرأن الكريم سعيد الجزيري انسان غير عادي تمّ القبض عليه في المكسيك ثم في الولايات المتّحدة، وأن كندا سلمته إلى تونس سنة 2007، وأن لديه قضيّة في العنف بفرنسا”.
واضاف اثناء حضوره في برنامج “ميدي شو” أن العديد من الجمعيات الخيريّة الدّينيّة قامت بإعلام الهايكا عن إستغلال سعيد الجزيري التبرّعات لصالحه مؤكدا عدم وجود حوكمة ماليّة في إذاعته ناعتا إياها بغير القانونية.
ونصح سعيد الجزيري هشام السنوسي بالتوجه لكندا وابلاغهم أن الجزيري سرق أموالهم ساخرا من سذاجة السنوسي الذي يعتمد على تدوينات الفايسبوك لالقاء التهم واعتبر أن شهر رمضان أثر سلبا على تركيز عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري...
وكان هشام السنوسي قال أن “صاحب اذاعة القرأن الكريم سعيد الجزيري انسان غير عادي تمّ القبض عليه في المكسيك ثم في الولايات المتّحدة، وأن كندا سلمته إلى تونس سنة 2007، وأن لديه قضيّة في العنف بفرنسا”.
واضاف اثناء حضوره في برنامج “ميدي شو” أن العديد من الجمعيات الخيريّة الدّينيّة قامت بإعلام الهايكا عن إستغلال سعيد الجزيري التبرّعات لصالحه مؤكدا عدم وجود حوكمة ماليّة في إذاعته ناعتا إياها بغير القانونية.
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Par:moutawassity (Tunisia )
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