المرزوقي: نحن في التفاهة غارقون واعلامنا ''هب هب هب''

Jeudi 16 Mai 2019



باب نات

- قال رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك أن البلاد تعيش على وقع التفاهة مضيفا " لم اسمع بحوارات سياسية في العمق".وأضاف المرزوقي " للأسف الشديد هنالك أساتذة جامعيين ومفكرون متورطون في مثل تلك النقاشات الهابطة التي تشهدها بعض وسائل الاعلام متابعا " عندما كنت رئيسا للجمهورية أطلقت حوارات سياسية جادة.وتابع المرزوقي " لم اسمع بحوارات جادة في الإعلام سوى مواضيع تافهة بعيدة عن تطلعات التونسيين مضيفا نحن في اعلام " الهب هب هب".