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المرزوقي: نحن في التفاهة غارقون واعلامنا ''هب هب هب''

Jeudi 16 Mai 2019

Jeudi 16 Mai 2019
باب نات - قال رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك أن البلاد تعيش على وقع التفاهة مضيفا " لم اسمع بحوارات سياسية في العمق".

وأضاف المرزوقي " للأسف الشديد هنالك أساتذة جامعيين ومفكرون متورطون في مثل تلك النقاشات الهابطة التي تشهدها بعض وسائل الاعلام متابعا " عندما كنت رئيسا للجمهورية أطلقت حوارات سياسية جادة.


وتابع المرزوقي " لم اسمع بحوارات جادة في الإعلام سوى مواضيع تافهة بعيدة عن تطلعات التونسيين مضيفا نحن في اعلام " الهب هب هب".


  
  
     
  
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