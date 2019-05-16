مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل لانتخاب نبيل القروي فمنعنا من الافطار

Jeudi 16 Mai 2019



باب نات

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لعدد من المواطنين الغاضبين مما سموها اهانتهم من قبل جمعية " خليل القروي التابعة لنبيل القروي".واكد احد الشيوخ ان المعتمد اتصل به وذلك في إطار إفطار رمضان ليكتشف ان الأمر يعود لبرنامج خليل القروي مضيفا " طالبوني برقم بطاقة التعريف لكي اقوم بالتسجيل وعندما رفضت التعهد بمنح صوتي لنبيل القروي منعوني من "الإفطار".وقالت احدى النساء " انها رفضت كذلك التعهد بالتصويت لنبيل القروي فتم منعها من الافطار واعطائها هدايا".