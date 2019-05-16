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رئيس بلدية قرقنة يتعرض لإعتداء بالعنف من مواطنين

Jeudi 16 Mai 2019

Jeudi 16 Mai 2019
باب نات - تعرض رئيس بلدية قرقنة منصف الفقير عشية أمس الإربعاء إلى إعتداء بالعنف المادي واللفظي من قبل موطن وإبنه بقرية القراطن، وقد أصيب رئيس البلدية في مستوى الرقبة ونقل إلى صفاقس للقيام بفحوصات.

وقد وقع الإعتداء بالعنف بعد أن تنقل رئيس البلدية المنصف الفقير إلى المنطقة صحبة الكاتب العام في محاولة لإقناع مواطن بإزالة شجرة زيتون تعطل أشغال طريق يتم تعبيده بالمنطقة باعتمادات من المجلس الجهوي .


ويذكر أن المنصف الفقير المترشح على قائمة نداء تونس قد إستقال من النداء فور فوزه برأسة البلدية فيما يرزح المجلس تحت خلافات في التصورات وصلت حد تقديم شكاية إلى المحكمة الإدارية بتهمة تزوير محظر جلسة عادية للمجلس البلدي.

و تقع بلدة القراطن شمالي شرق جزيرة قرقنة وهي أبعد نقطة على المنفذ الوحيد البحري بسيدي يوسف.

  
  
     
  
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