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الصحفي محمد اليوسفي: رجل أعمال من صفاقس موّل حزب الشاهد بـ350 ألف دينار

Mercredi 15 Mai 2019

Mercredi 15 Mai 2019
باب نات - كتب الصحفي محمد اليوسفي في تدوينة له في صفحته على الفيسبوك :

" رجل أعمال معروف في ولاية صفاقس قام بتمويل المؤتمر التأسيسي لحركة تحيا تونس بـ 350 ألف دينار(كارطة تحك في كارطة). يتساءل مراقبون عن مقابل هذا السخاء المادي(ربّما صدقة جارية قبيل شهر رمضان) ومدى وجود شفافية مالية اليوم في الحياة السياسية ونحن على أبواب انتخابات يطالب ساكن القصبة قبل حلول موعدها المنتظر بوضع ميثاق أخلاقي لتنظيم التنافس السياسي الديمقراطي. ماذا قدّم يوسف الشاهد للجهة حتى يحظى بهذا الدعم المالي الكبير؟ ألم يكن حريا بمن يراهن على استدامة نفس المنظومة السياسية الفاشلة أن يدعم شبابا مبدعا في مجالات ثقافية وعلمية وتكنولوجية إلخ أو أن يساهم في بعث مشاريع تخدم تنمويا الجهة والمواطنين المقيمين فيها؟
صفاقس لن تتقدّم طالما أنّ أمثال هذا "البزنسمان" يستثمرون في الفساد السياسي وفي منظومة حكم فاسدة حوّلت الجهة إلى مجرد بقرة حلوب واستعملت لفيفا من رجال أعمالها كتيّاسة للمعارك الانتخابية والسياسية التي يعود فيها الخراج لاحقا للوبيات وجهات بعينها يعلمها القاصي والداني."


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 182352

Shadow  (Tunisia)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 13h 27m |           
C'est moncef sellemi qui est membre de ce nouveau partie. Les 350 millions est au détriment d'une région à Bizerte qui s'appelle "ELAZIB" détruite par la pollution des ces usines du groupe "OneTech". Ces usines ont transformé cette belle région en un cimetière de produits chimiques



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