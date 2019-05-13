القبض على شورّب وبدر في امتحان القانون العام في كلية الحقوق بصفاقس !!

Lundi 13 Mai 2019
باب نات - تداولت الاثنين 13 ماي، صفحات الفايسبوك نسخة من الامتحانات النهائية للدورة الرئيسة لطلبة السنة الثانية من الاجازة الأساسية في القانون العام.
وتحدّث الامتحان المتمثل في استشارة قانونية عن القاء القبض على شورّب وأخيه بدر عند خروجهما من المنزل الذي ارتكبت فيه جريمة قتل.
وقد أثار استعمال شخصيتي شورّب وبدر في الامتحان موجة من التفاعلات وتساءل النشطاء مستنكرين "ألهذا الحد يفتقد المشرف على الامتحان للخيال وعجز عن وجود أسماء أخرى وهل أصبحت مسلسلات مثل أولاد مفيدة وشورّب مراجع لأساتذة القانون؟؟".
وتحدّث الامتحان المتمثل في استشارة قانونية عن القاء القبض على شورّب وأخيه بدر عند خروجهما من المنزل الذي ارتكبت فيه جريمة قتل.
وقد أثار استعمال شخصيتي شورّب وبدر في الامتحان موجة من التفاعلات وتساءل النشطاء مستنكرين "ألهذا الحد يفتقد المشرف على الامتحان للخيال وعجز عن وجود أسماء أخرى وهل أصبحت مسلسلات مثل أولاد مفيدة وشورّب مراجع لأساتذة القانون؟؟".
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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