الفنان محسن الشريف يقع في شراك الكاميرا الخفية

Dimanche 12 Mai 2019



باب نات

- وقع الفنان محسن الشريف في شراك الكاميرا الخفية "fbi" التي تبث على قناة " قرطاج+".وظهر الخوف الشدد والهلع على الفنان محسن الشريف الذي تهجم على الارهابي المفترض داخل قاعة العمليات.وقال الفنان محسن الشريف اثناء حواره مع الضابط المزعوم انه يعاني من مرض السكري.ودخل محسن الشريف في حوار مع الارهابي قبل ان يدخل في حالة من الهسنيريا بعد ان هدد الاخير بتغير نفسه ليكتشف في النهاية انها مجرد كاميرا خفية.