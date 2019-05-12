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عبير البناني تقع في شراك الكاميرا الخفية

Dimanche 12 Mai 2019

Dimanche 12 Mai 2019
باب نات - وقعت الممثلة التونسية عبير البناني في شراك الكاميرا الخفية "fbi التي تبث على قناة "قرطاج" حيث عاشت لحظات من الرعب والخوف.
ورفضت عبير البناني الحديث مع ارهابيين مفترضين وذلك بعد هجوم مزعوم على السفير الاميركي الذي تم استضافته من قبل الاعلامي معز بن غربية.
وحاولت عبير البناني الهروب من قاعة العمليات بعد ان هدد احد الارهابيين بتفجير نفسه دون جدوى.
وظهر الرعب الشديد على عبير البناني قبل ان يكتشف ان الامر مجرد كاميرا خفية حيث عبر عن غضبه الشديد .



  
  
     
  
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