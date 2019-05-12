عبير البناني تقع في شراك الكاميرا الخفية

Dimanche 12 Mai 2019
باب نات - وقعت الممثلة التونسية عبير البناني في شراك الكاميرا الخفية "fbi التي تبث على قناة "قرطاج" حيث عاشت لحظات من الرعب والخوف.
ورفضت عبير البناني الحديث مع ارهابيين مفترضين وذلك بعد هجوم مزعوم على السفير الاميركي الذي تم استضافته من قبل الاعلامي معز بن غربية.
وحاولت عبير البناني الهروب من قاعة العمليات بعد ان هدد احد الارهابيين بتفجير نفسه دون جدوى.
وظهر الرعب الشديد على عبير البناني قبل ان يكتشف ان الامر مجرد كاميرا خفية حيث عبر عن غضبه الشديد .
ورفضت عبير البناني الحديث مع ارهابيين مفترضين وذلك بعد هجوم مزعوم على السفير الاميركي الذي تم استضافته من قبل الاعلامي معز بن غربية.
وحاولت عبير البناني الهروب من قاعة العمليات بعد ان هدد احد الارهابيين بتفجير نفسه دون جدوى.
وظهر الرعب الشديد على عبير البناني قبل ان يكتشف ان الامر مجرد كاميرا خفية حيث عبر عن غضبه الشديد .
En continu
- Hier 22:15 مرة أخرى الى قوافل العار..
- Hier 15:46 حمام الأنف: قرد هائج يتسبب في إصابة 3 أشخاص
- Hier 12:14 مسلسل مشاعر يسوّق للسياحة التونسية
- Hier 10:21 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:44
|19:19
|16:04
|12:23
|05:14
|03:31
|
23°
|22°
|% 31
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
10.8 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|22°-16
|20°-15
|21°-14
|23°-14
|23°-16
Follow @babnet_Tunisie
( 59 552) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 56 229) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 421) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 268) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 842) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 45 593) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 553) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 43 444) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 41 830) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 284) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 33 629) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 452) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 743) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 502) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 905) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 677) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 019) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 30 943) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 616) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 28 337) جلسة محاكمة سعيدة قراش الناطقة الر
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: طوبال : أتوقّع أن يؤثر تصنيف ترامب لجماعة الإخوان جماعة إرهابية على حظوظ النهضة في الإنتخابات !