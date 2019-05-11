في الكاميرا الخفية: مواطنون يقبلون بيع أصواتهم في الانتخابات مقابل دجاجة

Samedi 11 Mai 2019
باب نات - بثت قناة حنبعل حلقة جديدة من سلسلة الكاميرا الخفية "احترس" وتمثلت فكرة الحلقة في توجه امرأة لاحد المواطنين وإعلامه انها من احد الأحزاب وانا شعارهم في الانتخابات القادمة هو الريش وان انه اذا قبل التصويت لحزبهم سيسلمونه دجاجة مقابل ذلك.
وقبل المواطنون الذين توجهت لهم المرأة العرض وتسلموا دجاجة مقابل التصويت لحزب "الريشة"، وبعد دقائق يتوجه رجل للمواطنين الذين قبلوا تسلم الدجاجة ومعه خروف ويعلمهم انه من حزب مشارك في الانتخابات وانه سيسلمهم خروف اذا قبلوا بالتصويت لحزبه.
لكن المفاجئة كانت في ردة فعل بعض المواطنين الذين رفضوا تسلم الخروف لانهم قدموا وعد للحزب الذي سلمهم دجاجة من قبل وهم غير مستعدين للتراجع على كلمتهم.
وقبل المواطنون الذين توجهت لهم المرأة العرض وتسلموا دجاجة مقابل التصويت لحزب "الريشة"، وبعد دقائق يتوجه رجل للمواطنين الذين قبلوا تسلم الدجاجة ومعه خروف ويعلمهم انه من حزب مشارك في الانتخابات وانه سيسلمهم خروف اذا قبلوا بالتصويت لحزبه.
لكن المفاجئة كانت في ردة فعل بعض المواطنين الذين رفضوا تسلم الخروف لانهم قدموا وعد للحزب الذي سلمهم دجاجة من قبل وهم غير مستعدين للتراجع على كلمتهم.
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Par:karimyousef (France )
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