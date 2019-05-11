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مسلسل مشاعر يسوّق للسياحة التونسية

Samedi 11 Mai 2019

Samedi 11 Mai 2019
ما أجملها تونس عبر عدسة المخرج محمد جوك ، هذا المخرج الذي اختاره لسعد خذر لإنتاج اول مسلسل تونسي بتقنيات تركية .

مسلسل مشاعر يبث الان على اربع قنوات في نفس الوقت وهي قناة قرطاج+ و قناة الحوار التونسي و قناة النهار الجزائرية و قناة الوسط الليبية


تجاوزت المشاهدات لهذا المسلسل في هذه القنوات و عبر البوتوب كل التوقعات في اول تجربة ضخمة لقناة قرطاج+ .

راهنت قناة قرطاج+ على الدراما القوية بعيدا عن البوز buzz و نجحت في هذا الخيار بل ذهبت اكثر من هذا لتقدم خدمة كبيرة للسياحة التونسية اذ أظهرت تونس في شكل لوحات نوعية من الجمال التي لن تترك المشاهد بدون رغبة لزيارة تونس .

شكرا لهذا النوع من الدراما التي تسوق للتراث و السياحة التونسية

علمنا ان المنتج لسعد خذر يواصل تسويق المسلسل لعدد من القنوات التونسية و الأجنبية و نتمنى له التوفيق .


  
  
     
  
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