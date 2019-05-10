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طوبال 2019'' كنت من أشد المعارضين للتوافق مع النهضة'.... طوبال 2016 ''لولا التوافق لكان الوضع كارثيا''

Vendredi 10 Mai 2019

Vendredi 10 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - في حوار له مع وكالة الأنباء الألمانية DpA قال سفيان طوبال نداء تونس شق الحمامات ،بأن القيادة الجديدة للنداء قررت عدم التحالف مع النهضة مجددا معتبرا أن الحزب قبل بالتحالف مع النهضة سنة 2014 بقرار مسقط من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي و قد أذعن الكل لقراره لكونه أعلى سلطة في الحزب و في البلاد ،و أضاف طوبال "الجميع يعرف أنني و مجموعة من قيادات النداء كنا نرفض هذا التحالف "

يذكر أن سفيان طوبال كان قد أكد على أهمية التوافق بين نداء تونس و حركة النهضة في أكثر من مناسبة حيث قال في تصريح موثق لراديو كلمة بتاريخ 15 مارس 2016 بأن النهضة لا علاقة لها بالأزمة التي عصفت بحركة نداء تونس مؤكدا أنه ولولا التوافق بين الحزبين لكان الوضع كارثيا


  
  
     
  
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