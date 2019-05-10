يوسف الشاهد يرد على عبد العزيز القطي: خليني نمشي نتسحّر أحسن

Vendredi 10 Mai 2019
باب نات - دعا الأمين العام لحركة نداء تونس عبد العزيز القطي (شق الحمامات) رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتزعم عملية إعادة لم شمل نداء تونس التاريخي وتكوينه للحفاظ على التوازن السياسي في تونس.
وردّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد على دعوة عبد العزيز القطي بالقول "خليني نمشي نتسحر أحسن ...توا نحكيو فيها مبعد".
وجاء رد يوسف الشاهد خلال حفل تكريم ضباط وأعوان من مختلف سلك الامن الوطني المشاركين في عمليات مجابهة الارهاب الناجحة بالمدرسة الوطنية لتكوين اطارات الامن الوطني بصلامبو مساء الخميس 9 ماي 2019.
وردّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد على دعوة عبد العزيز القطي بالقول "خليني نمشي نتسحر أحسن ...توا نحكيو فيها مبعد".
وجاء رد يوسف الشاهد خلال حفل تكريم ضباط وأعوان من مختلف سلك الامن الوطني المشاركين في عمليات مجابهة الارهاب الناجحة بالمدرسة الوطنية لتكوين اطارات الامن الوطني بصلامبو مساء الخميس 9 ماي 2019.
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Par:AlHawa (Germany )
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