Radio Babnet Tunisie On Air: Samira Said - Kifech Tlakinaa  

على خطى نبيل القروي، swagg man ينشر فيديو وهو يوزّع أموالا على الفقراء

Jeudi 09 Mai 2019

Jeudi 09 Mai 2019
باب نات - نشر الاربعاء 8 ماي، مغني الراب المعروف بswagg man فيديو بصفحته الرسمية على موقع انستغرام وهو يوزّع أموالا على الفقراء ويهنئهم بحلول شهر رمضان.

وقد أثار الفيديو موجة من التفاعلات حيث انتقد النشطاء swagg man وعلّقوا قائلين "الّي يعمل الخير ما يصوّرش روحو " في حين شبّهه بعضهم بصاحب قناة نسمة نبيل القروي الذي يحترف تقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء أمام عدسات الكاميرا وفق تعبيرهم.






  
  
     
  
rtt-01a739d620f2842877471503a99ccbaa-2019-05-09 13:46:43






2 de 2 commentaires pour l'article 182038

Shadow  (Tunisia)  |Jeudi 09 Mai 2019 à 14h 10m |           
Laissez le vivre sa vie comme il veut. Au moins qu' il connaît ramadan

Lahache  (Tunisia)  |Jeudi 09 Mai 2019 à 14h 02m |           
وزع على الفقراء . و فقراء ميففاوش



En continu

الخميس 09 ماي 2019 | 4 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:42 19:17 16:04 12:23 05:16 03:35
30°
 26° % 33 :الرطــوبة
تونــس 16°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
26°-1628°-1829°-1922°-1521°-14
  • Avoirs en devises
    12855,8

  • (8 mai)
  • Jours d'importation
    73
  •              1 € = 3,34894 DT        1$ =2,99627 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 mai)   775,9 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557407839|182038 1897|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires