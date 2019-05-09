على خطى نبيل القروي، swagg man ينشر فيديو وهو يوزّع أموالا على الفقراء

Jeudi 09 Mai 2019



باب نات

- نشر الاربعاء 8 ماي، مغني الراب المعروف بswagg man فيديو بصفحته الرسمية على موقع انستغرام وهو يوزّع أموالا على الفقراء ويهنئهم بحلول شهر رمضان.وقد أثار الفيديو موجة من التفاعلات حيث انتقد النشطاء swagg man وعلّقوا قائلين "الّي يعمل الخير ما يصوّرش روحو " في حين شبّهه بعضهم بصاحب قناة نسمة نبيل القروي الذي يحترف تقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء أمام عدسات الكاميرا وفق تعبيرهم.