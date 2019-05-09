Radio Babnet Tunisie On Air: Samira Said - Kifech Tlakinaa  

الشيخ الشندرلي لبن علي : وطنك يحبّك لكنّ أصحاب الاسلام السياسي أتوا عليه كالجراد بقلوب مليئة بالأحقاد

Jeudi 09 Mai 2019

Jeudi 09 Mai 2019
باب نات - عبّر الخميس 9 ماي، الشيخ لطفي الشندرلي عن تمنياته بالشفاء والعافية للرئيس السابق زين العابدين بن علي على خلفية طلبه أن يُدفن في السعودية في حال وفاته.
وخاطبه قائلا "لقد فهمنا رسالتك لتراب وطنك الذي تنكر إليك وإلى القلوب الحاقدة عليك حقدا تشيب منه الولدان فبسم الدين هكذا هم وبسم الإسلام قلوبهم قاسية نحن فهمنا الإسلام الراقي الذي يأمرنا بالرحمة و الغفران".

وقال مهاجما حركة النهضة "لقد فهمنا رسالتك لهؤلاء أصحاب الإسلام السياسي الذين تسلطوا علينا وحكموا فينا بالفقر والجوع والحرمان فنحن نعيش في أتعس السنين منذ تاريخ الخضراء". واضاف في نفس السياق "لقد تركت وطنك الحبيب لأناس أتوا عليه كالجراد فتركوه صعيدا جرزا".


وفي نهاية تدوينته قال الشندرلي "وفي الختام أسأل الله أن يشفيك ويعافيك راجيا من الله إن كتب الله لك الموت أن تدفن في وطنك الذي يحبك".




  
  
     
  
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7 de 7 commentaires pour l'article 182033

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Jeudi 09 Mai 2019 à 14h 08m |           
من الماّكّد انه يتمنى أن يدفن هو و وليّ نعمته في نفس الحفرة،ومن المحبّذ أن تكون معدّة لإقامة جسر في شارع الجمهوريّة

Lahache  (Tunisia)  |Jeudi 09 Mai 2019 à 13h 55m |           
Ce #moine# même si il est #bien nourri# par certains maîtres يقعد تحت لذل

Citoyenlibre  (France)  |Jeudi 09 Mai 2019 à 13h 44m |           
آهو ردودك طحان وقواد ،،فك عليك شد دارك ورخك. من حكايات السياسة والدين ،،، الاولى مافية معترف بيها قانونا والثاني خرافات وأساطير جعلوه رأس مال

Abderrazak  (Tunisia)  |Jeudi 09 Mai 2019 à 13h 41m |           
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يديقك العداب في الدنيا قبل الاخرة يا من ساندت دكتاتورا اعمى البصر و البصيرة واسله نعالى ان يحشرك معه في نار جهنم مثلما وعد ربنا حقا..واني خصيمك يوم القيامة

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 09 Mai 2019 à 13h 38m |           
حديث صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيه:
«سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيهاالصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة» قالوا: "من الرويبضه يارسول الله؟" قال: "التافه يتكلم في أمرالعامة".

Jaber  (Tunisia)  |Jeudi 09 Mai 2019 à 13h 22m |           
يا شبه الشيخ بالله عليك في ايام بن علي كانت الناس تتعذب و تتقهر و الرحال تتهان و انت يا شبه الشيخ ماذا كنت سوى التطبيل و الحث على الفتنة يا خي انتي ناس النهضة و غير النهضة مهماش ناس موش عباد عندهم الحق يفكروا كيما يحبوا تي شبيك يا شيخ و لا ياسر فيك كلمة شيخ و تحشر يوم القيامة مع من احببت كما قال الذي سبقني بالله تفكر بركة حكاية عايض القرني كيفاه كان محترم و كيفاش اصبح و كشف الله ستره
تذكر هذه القصة للشيخ يحي ابن يعمر مع الحججاج

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 09 Mai 2019 à 12h 49m |           
يحشر المرء مع من أحب



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