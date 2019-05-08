بعد أن دعا "شق المنستير" إلى تأجيلها، نداء تونس ''شق الحمامات'' يتمسّك باجراء الانتخابات في موعدها

Mercredi 08 Mai 2019
باب نات - أكّد الاربعاء 8 ماي، رئيس المكتب السياسي لنداء تونس "شق الحمامات" عادل الجربوعي، تمسّك الحزب باجراء الانتخابات القادمة في موعدها.
وشدّد في تصريح لموقع الشروق على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها احتراما للمسار الديمقراطي وحفاظا على التجربة التونسية من كل انزلاق.
ويأتى تصريح عادل الجربوعي على خلفية دعوة أمين عام نداء تونس "شق المنستير" ناجي جلول إلى تأجيل الانتخابات .
وشدّد في تصريح لموقع الشروق على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها احتراما للمسار الديمقراطي وحفاظا على التجربة التونسية من كل انزلاق.
ويأتى تصريح عادل الجربوعي على خلفية دعوة أمين عام نداء تونس "شق المنستير" ناجي جلول إلى تأجيل الانتخابات .
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